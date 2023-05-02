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Налоговая взялась за блогера Оксану Самойлову

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Оксаны Самойловой

Федеральная налоговая служба (ФНС) временно закрыла доступ к банковским счетам некоторых компаний блогера Оксаны Самойловой из-за непредоставленных налоговых деклараций.

Блогер и жена Джигана Оксана Самойлова является гендиректором компаний «Фэмили Ферст» и «Айэмспэшэл». ФНС приостановила счета именно этих компаний, сообщил телеграм-канал PEOPLETALK.

Обе компании в 2022 году показали нулевую выручку, поэтому вызвали подозрения у налоговой, пишет телеграм-канал Mash.

В Сети распространяются сведения, что Самойлова входит в «список блогеров», которых будет проверять налоговая.

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