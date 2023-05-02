Samsung Electronics запретила ChatGPT

Samsung Electronics запретила использование сотрудниками чат-ботов, включая ChatGPT, и других систем генеративного искусственного интеллекта после утечки внутреннего исходного кода.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на служебную записку, новые правила запрещают использование этих систем на компьютерах, планшетах и телефонах, принадлежащих компании и во внутренних сетях.

Сотрудников, использующих ИИ на личных устройствах, попросили не публиковать в чат-ботах информацию, имеющую отношение к компании. Решение было принято в конце апреля в связи с утечкой конфиденциальной информации.