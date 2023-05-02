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WhatsApp разрешил прослушивание голосовых сообщений вне чата

Источник:
Sibnet.ru
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Бета-версия WhatsApp под номером 2.2316.2.0 для операционной системы Windows получила новую функцию воспроизведения голосовых сообщений вне чатов мессенджера.

Теперь пользователь может продолжить прослушивание голосового сообщения из чата WhatsApp, закрыв сам чат. Благодаря новой функции появляется возможность выполнять несколько действий одновременно во время прослушивания полученного файла.

Актуально это в том случае, если голосовое сообщений длинное. Пользователь может закрыть чат и начать общение в другом чате, продолжив прослушивание файла. Ранее при закрытии чата прослушивание прерывалось.

Новую версию WhatsApp можно загрузить на официальном бета-канале в Microsoft Store. В ближайшее время она станет доступна всем пользователям стабильной версии мессенджера.

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Топ комментариев

korvinsS

Полностью с тобою согласен ниже тебе уже некуда опускаться.

MuCbE

Ну на Украине она частенько меняется. Так что спасибо, не надо. Особенно всяких клоунов-тиктокеров вроде...

korvinsS

Оно не объяснит потому что понятия об этом не имеет оно может писать только всякую чепуху не более.

Nik3316

вот объясни мне, как курс валюты соотносится с благосостоянием населения? вот как?ты курс японской ены...