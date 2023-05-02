АвтоВАЗ переписал ценники на некоторые модели Lada

АвтоВАЗ поднял цены на автомобили Lada, в среднем стоимость увеличилась на 2%, но глава компании обещал, что годовая прибавка не превысит уровень официальной инфляции.

Новые прайсы стали действовать с 1 мая. Самой доступной моделью остался седан Lada Granta. Он подорожал на 14 тысяч рублей и сейчас стоит 692,3 тысячи рублей, приводит Autonews официальные цены.

Цены на Lada с мая 2023 года:

седан Lada Granta с кондиционером — 789,9 тысячи рублей (+34 тысячи),

седан Lada Granta #Club — 864,9 тысячи рублей (+30 тысяч),

лифтбек Lada Granta — 722,3 тысячи рублей (+24 тысячи),

лифтбек Lada Granta в топовой комплектации — 894,9 тысячи рублей (+39 тысяч),

универсал Lada Granta — 719,3 тысячи рублей (+14 тысяч),

универсал Lada Granta Cross — 837,9 тысячи рублей (+19 тысяч),

универсал Lada Granta Cross в топовой комплектации — 919,9 тысячи рублей (+28 тысяч),

внедорожник Lada Niva Travel — 1,04 миллиона рублей (+20 тысяч),

внедорожник Lada Niva Travel в топовой комплектации — 1,3 миллиона рублей (+76 тысяч).

Две модели — Lada Granta хэтчбек и Lada Granta универсал в максимальной комплектации — стали дешевле на 169 и 95 тысяч рублей соответственно.

Это второе повышение цен у АвтоВАЗа в году. Глава компании Максим Соколов заявлял, что себестоимость автомобилей растет из-за локализации.