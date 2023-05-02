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Сериал «Юность» про блогера покажут на СТС

Источник:
Sibnet.ru
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Сериал «Юность» расскажет о популярном блогере, который вынужденно отправляется работать вожатым в детский летний лагерь, сообщила пресс-служба СТС. 

Главный герой сериала «Юность» популярный блогер Alex Go (Егор Кирячок). По глупой случайности он теряет все контракты, обидев юного фаната Митю Липкина (Марк Доронин).

Alex Go решает восстановить репутацию и устраивается вожатым в детский лагерь, где отдыхает фанат Митя. В то же время директор лагеря хочет вывести детскую организацию на новый уровень с помощью интернет-звезды.

В сериале будет и любовная линия. Блогеру придется найти общий язык со старшей вожатой Вилкой (Валя Ляпина).

Премьера сериала «Юность» состоится 15 мая в 19.00 на СТС.

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Топ комментариев

korvinsS

Полностью с тобою согласен ниже тебе уже некуда опускаться.

MuCbE

Ну на Украине она частенько меняется. Так что спасибо, не надо. Особенно всяких клоунов-тиктокеров вроде...

korvinsS

Оно не объяснит потому что понятия об этом не имеет оно может писать только всякую чепуху не более.

Nik3316

вот объясни мне, как курс валюты соотносится с благосостоянием населения? вот как?ты курс японской ены...