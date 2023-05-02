Магазины обяжут выставить полки с российскими товарами

Депутаты Госдумы и Минпромторг разработали законопроект, обязывающий торговые сети создать полки с непродовольственными товарами российских производителей.

Соответствующие поправки вносятся в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ». Разработан он для повышения конкурентоспособности российских товаров и ускоренного технологического развития страны, приводят «Известия» текст документа.

«Для этого вводится понятие "товары российского происхождения", а также устанавливается их обязательная доля по разным наименованиям, определяемая Минпромторгом», — говорится в пояснительной записке.

При этом уполномоченный орган сможет регулировать перечень продукции, которая должна находиться на «российской полке».

Сначала механизм предлагается использовать только на непродовольственных товарах, а его распространение на продовольственную продукцию возможно на втором этапе.