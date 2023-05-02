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Магазины обяжут выставить полки с российскими товарами

Источник:
«Известия»
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Депутаты Госдумы и Минпромторг разработали законопроект, обязывающий торговые сети создать полки с непродовольственными товарами российских производителей.

Соответствующие поправки вносятся в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ». Разработан он для повышения конкурентоспособности российских товаров и ускоренного технологического развития страны, приводят «Известия» текст документа.

«Для этого вводится понятие "товары российского происхождения", а также устанавливается их обязательная доля по разным наименованиям, определяемая Минпромторгом», — говорится в пояснительной записке.

При этом уполномоченный орган сможет регулировать перечень продукции, которая должна находиться на «российской полке».

Сначала механизм предлагается использовать только на непродовольственных товарах, а его распространение на продовольственную продукцию возможно на втором этапе.

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Экономика #Торговля #Продукты
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Топ комментариев

korvinsS

Полностью с тобою согласен ниже тебе уже некуда опускаться.

MuCbE

Ну на Украине она частенько меняется. Так что спасибо, не надо. Особенно всяких клоунов-тиктокеров вроде...

korvinsS

Оно не объяснит потому что понятия об этом не имеет оно может писать только всякую чепуху не более.

Nik3316

вот объясни мне, как курс валюты соотносится с благосостоянием населения? вот как?ты курс японской ены...