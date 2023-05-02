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Премьера сериала «Операция "Неман"» на ТВ состоится 7 мая

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Операция "Неман"»

Телепремьера военно-исторического сериала «Операция "Неман"» состоится 7 мая на канале Рен-ТВ. Зрителям покажут сразу все пять серий.

В сериале «Операция "Неман"» капитан Алехин руководит оперативно-розыскной группой на территории недавно освобожденной советскими войсками Западной Белоруссии.

Группа Алехина получает задание — найти диверсантов, возглавляемых агентом Мищенко. Они собирают для немецкого командования разветданные, чтобы определить направление следующего удара советской армии.

Контрразведчики с Алехиным отрабатывают версии и найти диверсантов. Но Мищенко раз за разом удается ускользнуть.

В сериале снялись Александр Яценко (капитан Алехин), Алексей Кравченко (Мищенко), а также Алексей Макаров, Александр Дуденков, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий.

Сейчас посмотреть все пять серий сериала «Операция "Неман"» можно в Wink. На Рен-ТВ его покажут 7 мая в 19.00.

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Топ комментариев

MuCbE

Ну на Украине она частенько меняется. Так что спасибо, не надо. Особенно всяких клоунов-тиктокеров вроде...

korvinsS

Полностью с тобою согласен ниже тебе уже некуда опускаться.

Nik3316

вот объясни мне, как курс валюты соотносится с благосостоянием населения? вот как?ты курс японской ены...

korvinsS

Оно не объяснит потому что понятия об этом не имеет оно может писать только всякую чепуху не более.