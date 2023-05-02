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Американские сценаристы объявили крупнейший за 15 лет протест

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sgerbic / CC BY-SA 3.0

Проекты Netflix, Disney, Warner Bros. Discovery и других компаний могут быть сорваны по срокам из-за забастовки сценаристов, которые требуют улучшить условия их труда.

О забастовке Гильдия американских сценаристов (WGA) объявила в ночь на 2 мая. 1 мая между WGA и голливудскими студиями истек контракт. А в новом договоре на сотрудничество сценаристы потребовать улучшить условия работы и гонорары, сообщается в Twitter гильдии.

В списке требований сценаристов — увеличение премиальных и гонораров за написание телесериалов. Еще работники индустрии требуют увеличить разного рода компенсации, взносы в пенсионные фонды и фонды здравоохранения, а также улучшить профессиональные стандарты и в целом обеспечить защиту прав сценаристов.

От забастовки в первую очередь пострадают телешоу, которые выходят на каналах американского телевидения ежедневно или еженедельно. Вторые на очереди — стриминговые сериалы, премьеры которых намечены на осень. Обычно сценарии для них пишутся как раз в начале лета, пишет «Бюллетень кинопрокатчика».

Ранее самая крупная забастовка сценаристов произошла в 2007 году. Тогда работники индустрии бастовали 100 дней, и из-за этого кинокомпании потеряли 2 миллиарда долларов.

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Топ комментариев

MuCbE

Ну на Украине она частенько меняется. Так что спасибо, не надо. Особенно всяких клоунов-тиктокеров вроде...

korvinsS

Полностью с тобою согласен ниже тебе уже некуда опускаться.

Nik3316

вот объясни мне, как курс валюты соотносится с благосостоянием населения? вот как?ты курс японской ены...

korvinsS

Оно не объяснит потому что понятия об этом не имеет оно может писать только всякую чепуху не более.