Эксперт спрогнозировал падение доллара на 20%

Индекс доллара, отражающий его курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США, входит в многолетний падающий тренд и может ослабеть на 20%, считает управляющий директор, M.I. Achkasov & Co Максим Ачкасов.

Индекс может ускорить падение по мере достижения потолка госдолга США. «Сегодняшняя ситуация для доллара — уникальна: дедолларизация ускоряется. Как низко он может упасть в этом цикле — невозможно предсказать», — сказал РИА Новости Ачкасов.

Это падение вызывают несколько причин, полагает эксперт. «Возможное понижение процентных ставок ФРС США ведет к уменьшению интереса инвесторов к долларовым активам. Ожидаемая в 2024 году рецессия экономики США может еще более ослабить позиции доллара», — отметил он.

«Доллар сейчас переоценен и в настоящее время торгуется на 19% выше своей справедливой стоимости по модели паритета покупательной способности», — сказал Ачкасов.