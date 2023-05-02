НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Эксперт спрогнозировал падение доллара на 20%

Источник:
РИА Ноовости
176 1

Индекс доллара, отражающий его курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США, входит в многолетний падающий тренд и может ослабеть на 20%, считает управляющий директор, M.I. Achkasov & Co Максим Ачкасов.

Индекс может ускорить падение по мере достижения потолка госдолга США. «Сегодняшняя ситуация для доллара — уникальна: дедолларизация ускоряется. Как низко он может упасть в этом цикле — невозможно предсказать», — сказал РИА Новости Ачкасов.

Это падение вызывают несколько причин, полагает эксперт. «Возможное понижение процентных ставок ФРС США ведет к уменьшению интереса инвесторов к долларовым активам. Ожидаемая в 2024 году рецессия экономики США может еще более ослабить позиции доллара», — отметил он.

«Доллар сейчас переоценен и в настоящее время торгуется на 19% выше своей справедливой стоимости по модели паритета покупательной способности», — сказал Ачкасов.

Еще по теме
Россияне стали меньше копить и больше тратить
«Почта России» стала единственным доставщиком пенсий
Порядок доставки пенсий с 1 мая изменится
Центробанк в пятый раз подряд сохранил ключевую ставку
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Мамонтенок и Скорпион победили в «Маске» и показали лица
Пригожин раскрыл сроки контрнаступления ВСУ
Пудель занял третье место в «Маске» и раскрыл свою личность
Мандрил первым снял маску в финале
Обсуждение (1)
Картина дня
Шольц напомнил о запрете Украине атаковать Россию
Четыре Ил-76 ВКС России эвакуируют из Судана более 200 человек
Депутат предложил сделать заметней срок годности на продуктах
Эксперт спрогнозировал падение доллара на 20%
Мультимедиа
Цвета и узоры: как покрасить яйца на Пасху
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Раф, латте, макиато: что в составе популярных кофейных напитков
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

MuCbE

Ну на Украине она частенько меняется. Так что спасибо, не надо. Особенно всяких клоунов-тиктокеров вроде...

korvinsS

Полностью с тобою согласен ниже тебе уже некуда опускаться.

korvinsS

Оно не объяснит потому что понятия об этом не имеет оно может писать только всякую чепуху не более.

Nik3316

вот объясни мне, как курс валюты соотносится с благосостоянием населения? вот как?ты курс японской ены...