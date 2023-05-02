Депутат предложил сделать заметней срок годности на продуктах

Блок информации о сроках годности на упаковках продуктов нужно увеличить, чтобы их было удобнее читать потребителю, с таким предложением к главе Минпромторга Денису Мантурову обратился депутат Госдумы Василий Власов.

Производители часто делают шрифт очень мелким либо включают его в основной текст описания продукта. Это создает трудности для покупателей, а для пенсионеров мелкие цифры нечитаемы, приводят «Известия» содержание письма Власова к министру.

Депутат предложил выделять на информационный блок «не менее 20% площади потребительской упаковки». В Обществе защиты прав потребителей напомнили, что маркировка должна быть читабельной, а надписи, знаки, символы «должны быть контрастными фону».

Эксперты отнеслись к предложению депутата неоднозначно. Одни поддержали его, так ка проблема со сроками годности стоит в стране довольно-таки остро. Другие отметили, что это потребует дополнительных расходов на изменения в упаковке.