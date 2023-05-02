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Четыре Ил-76 ВКС России эвакуируют из Судана более 200 человек

Источник:
Sibnet.ru
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Российский военно-транспортный самолет Ил-76МД
Российский военно-транспортный самолет Ил-76МД
Фото: Игорь Руденко. / CC BY 4.0

Минобороны России по решению президента Владимира Путина эвакуирует из Судана более 200 человек, говорится в сообщении военного ведомства.

Из страны вывезут сотрудников российской дипломатической миссии, представительств Минобороны России и членов их семей, граждан РФ, стран СНГ и нескольких дружественных иностранных государств.

«В эвакуации граждан задействованы воздушные суда военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России. Четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России осуществляют доставку из Республики Судан в Российскую Федерацию более 200 человек, а также сопровождающих их лиц и грузов», — говорится в сообщении.

В Судане с 15 апреля идут бои междурегулярной армией и Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло.

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Оборона #Армия
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