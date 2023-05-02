«Все вокруг полыхает»: ВИДЕО из горящего Забайкалья

Майские праздники для Забайкальского края обернулись борьбой с огнем, который перекидывался с подожженной травы и мусора на жилые дома и другие здания.

1 мая из-за сильного ветра загорелись дома и свалка в Борзе Забайкальского края. Огонь начал очень быстро распространяться, затрагивая все новые села и поселки. Ситуацию осложняло то, что некоторые жители, несмотря на ветер, поджигали траву.

Пожар в Борзе, перешедший с территории городской свалки, мог уничтожить более 100 жилых домов. 73 огнеборцам удалось отстоять жилье забайкальцев, не допустив распространения огня на большую площадь. Из девяти сгоревших домов пять оказались нежилыми.

Добрался огонь и до Модульной котельной АО «ЗабТЭК». Пострадали крыша, запасы угля и гаражи. Со стихией сотрудники АО «ЗабТЭК» боролись своими силами, пожарные были заняты на тушении жилых домов.

Работы осложнял шквалистый ветер с порывами до 22 метров в секунду. «Все вокруг полыхает», — сказала за кадром женщина.

Реакция властей

«Несколько домов в трех населенных пунктах были уничтожены огнем, все это произошло в результате действия или бездействия людей», — сказал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

По его словам, все краевые и муниципальные руководители должны за три дня завершить все противопожарные мероприятия. А в пострадавших селах планируют начать восстановление и выплатить пострадавших компенсации.

Следователи возбудили из-за сгоревших жилых домов уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 293 УК РФ (Халатность). За это нарушение грозит штраф или арест на срок до трех месяцев.

Пожары снова угрожают региону. Во вторник, 2 мая, на территории Забайкальского края действуют семь ландшафтных пожаров, из них три локализованы. Угрозы населенным пунктам нет, сообщает ГУ МЧС по региону. 5 мая в Забайкалье для усиления группировки прибудут 50 огнеборцев Амурского спасательного центра МЧС России.

По прогнозам синоптиков, 2 мая в крае снова будет бушевать штормовой ветер до 24 метров в секунду. Это может привести к распространению огня, если люди будут жечь траву или мусор.