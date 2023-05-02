Шольц напомнил о запрете Украине атаковать Россию

Украина не может атаковать российскую территорию с помощью оружия, которое поставляет ей Запад, напомнил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Украине запрещено вести огонь по территории России оружием, поставленным Германией», — цитирует NTV слова Шольца, сказанные на встрече с гражданами ФРГ.

По его словам, аналогичное требование внедрили и другие страны Запада, поставляющие Украине вооружение.

Шольц отметил, что помощь Украине не должна привести к войне между Россией и НАТО.

Военную помощь Украине оказывают 23 страны, в том числе США, Канада, Австралия, Франция. Германия передала 18 современных тяжелых танков Leopard 2.