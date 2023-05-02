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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Шольц напомнил о запрете Украине атаковать Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Украина не может атаковать российскую территорию с помощью оружия, которое поставляет ей Запад, напомнил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Украине запрещено вести огонь по территории России оружием, поставленным Германией», — цитирует NTV слова Шольца, сказанные на встрече с гражданами ФРГ.

По его словам, аналогичное требование внедрили и другие страны Запада, поставляющие Украине вооружение.

Шольц отметил, что помощь Украине не должна привести к войне между Россией и НАТО.

Военную помощь Украине оказывают 23 страны, в том числе США, Канада, Австралия, Франция. Германия передала 18 современных тяжелых танков Leopard 2.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

MuCbE

Ну на Украине она частенько меняется. Так что спасибо, не надо. Особенно всяких клоунов-тиктокеров вроде...

korvinsS

Полностью с тобою согласен ниже тебе уже некуда опускаться.

korvinsS

Оно не объяснит потому что понятия об этом не имеет оно может писать только всякую чепуху не более.

Nik3316

вот объясни мне, как курс валюты соотносится с благосостоянием населения? вот как?ты курс японской ены...