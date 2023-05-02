Тариф на передачу электроэнергии подорожал на 6,3%

Правительство РФ повысило тариф на передачу электроэнергии на 6,3% до конца 2023 года, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Тариф вырос на 6,3% к тому, что было на 30 апреля. Такое увеличение будет действовать до конца года.

Изменение тарифа произошло из-за воплощения масштабной инвестиционной программы в сетевом комплексе.

«Граждан это изменение не затронет. Тарифы для населения, как и предполагалось, будут изменены только с 1 июля 2024 года», — сообщил ТАСС представитель Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ.