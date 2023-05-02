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ЮАР попросила Путина не приезжать на саммит БРИКС

Источник:
Sibnet.ru
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Президент РФ Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Власти ЮАР попросили президента России Владимира Путина принять дистанционное участие в саммите БРИКС, поскольку в случае приезда в страну, вынуждены будут его арестовать.

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест российского президента в середине марта 2023 года. «У нас нет варианта не арестовывать Путина. Если он сюда приедет, нам придется его арестовать», — заявил SundayTimes источник во властных кругах ЮАР.

В конце апреля президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что правящая страны «Африканский национальный конгресс» приняла решение о выходе из МУС. Но потом эти слова были дезавуированы.

ЮАР ведет переговоры с российской стороной на высшем уровне. Власти республики просят Кремль, чтобы Путин принял участие в августовском саммите БРИКС не лично, а по видеосвязи.

В России заявили, что не признают юрисдикцию МУС, а его решение ничтожно с юридической точки зрения.

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ball-n-wall

А ему только смеяться и остается, с дурака спросу нет..

MuCbE

Ну на Украине она частенько меняется. Так что спасибо, не надо. Особенно всяких клоунов-тиктокеров вроде...

korvinsS

Полностью с тобою согласен ниже тебе уже некуда опускаться.

Nik3316

высмеивать "деловые способности Маска" (самого богатого человека в мире) может только .....