ЮАР попросила Путина не приезжать на саммит БРИКС

Власти ЮАР попросили президента России Владимира Путина принять дистанционное участие в саммите БРИКС, поскольку в случае приезда в страну, вынуждены будут его арестовать.

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест российского президента в середине марта 2023 года. «У нас нет варианта не арестовывать Путина. Если он сюда приедет, нам придется его арестовать», — заявил SundayTimes источник во властных кругах ЮАР.

В конце апреля президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что правящая страны «Африканский национальный конгресс» приняла решение о выходе из МУС. Но потом эти слова были дезавуированы.

ЮАР ведет переговоры с российской стороной на высшем уровне. Власти республики просят Кремль, чтобы Путин принял участие в августовском саммите БРИКС не лично, а по видеосвязи.

В России заявили, что не признают юрисдикцию МУС, а его решение ничтожно с юридической точки зрения.