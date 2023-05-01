США передали Украине 4 тысячи ракет Zuni

Американские ракеты класса «воздух — земля» Zuni поступили в Вооруженные силы Украины (ВСУ), сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

В начале января пресс-служба Пентагона анонсировала новый пакет военной помощи для Украины на сумму 2,85 миллиарда долларов, в который вошли 4 тысячи ракет Zuni.

Zuni — американская неуправляемая авиационная ракета класса «воздух – земля». Принята на вооружение США в 1957 году. Максимальная дальность прицельного огня — 8 километров.