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США передали Украине 4 тысячи ракет Zuni

Источник:
ТАСС
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Американские ракеты класса «воздух — земля» Zuni поступили в Вооруженные силы Украины (ВСУ), сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

В начале января пресс-служба Пентагона анонсировала новый пакет военной помощи для Украины на сумму 2,85 миллиарда долларов, в который вошли 4 тысячи ракет Zuni.

Американская ракета класса «воздух — земля» Zuni
Американская ракета класса «воздух — земля» Zuni
Фото: Cliff / CC BY 2.0

Zuni — американская неуправляемая авиационная ракета класса «воздух – земля». Принята на вооружение США в 1957 году. Максимальная дальность прицельного огня — 8 километров. 

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