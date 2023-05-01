НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россияне стали меньше копить и больше тратить

Источник:
ТАСС
166 0
Тысячарублевые купюры
Фото: © Sibnet.ru

Склонность россиян к сбережениям снижается на фоне улучшения потребительских настроений, сообщается в материалах Банка России.

«В целом улучшение потребительских настроений, оживление потребительского кредитования сигнализируют о начале постепенного снижения склонности населения к сбережению с повышенных значений», — приводит сообщение ЦБ.

Кредитная активность в целом оставалась высокой, особенно в ипотечном и корпоративном сегментах. Ускорились темпы роста необеспеченного потребительского кредитования. При этом сохранялся приток средств населения на текущие счета и депозиты в банках.

Согласно данным ЦБ, текущие темпы прироста цен увеличились с конца 2022 года, но остаются умеренными. Инфляционные ожидания населения снизились.

Еще по теме
«Почта России» стала единственным доставщиком пенсий
Порядок доставки пенсий с 1 мая изменится
Центробанк в пятый раз подряд сохранил ключевую ставку
Охота на блогеров: Лерчек, Блиновская, кто следующий?
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Мамонтенок и Скорпион победили в «Маске» и показали лица
Пудель занял третье место в «Маске» и раскрыл свою личность
Пригожин раскрыл сроки контрнаступления ВСУ
Мандрил первым снял маску в финале
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять самых каверзных вопросов на собеседовании
Стиль и прочность: как выбрать колготки
Опять ретроградный Меркурий: что делать?
Десять убийц любви: как спасти отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Почему подростки находят «плохих» друзей
Все статьи
Мультимедиа
Цвета и узоры: как покрасить яйца на Пасху
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Раф, латте, макиато: что в составе популярных кофейных напитков
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

ball-n-wall

А ему только смеяться и остается, с дурака спросу нет..

korvinsS

Полностью с тобою согласен ниже тебе уже некуда опускаться.

Nik3316

высмеивать "деловые способности Маска" (самого богатого человека в мире) может только .....

denr32

это ложь больше пол года назад или год она в интервью говорила о том что подталкивала наши страны на...