Склонность россиян к сбережениям снижается на фоне улучшения потребительских настроений, сообщается в материалах Банка России.

«В целом улучшение потребительских настроений, оживление потребительского кредитования сигнализируют о начале постепенного снижения склонности населения к сбережению с повышенных значений», — приводит сообщение ЦБ.

Кредитная активность в целом оставалась высокой, особенно в ипотечном и корпоративном сегментах. Ускорились темпы роста необеспеченного потребительского кредитования. При этом сохранялся приток средств населения на текущие счета и депозиты в банках.

Согласно данным ЦБ, текущие темпы прироста цен увеличились с конца 2022 года, но остаются умеренными. Инфляционные ожидания населения снизились.