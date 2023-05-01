Российская армия нанесла групповой удар по ВПК Украины

Российские войска в ночь на понедельник нанесли удар групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Ночью Вооруженные силы России нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам украинского военно-промышленного комплекса. «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — уточнил Конашенков.

По его словам, в результате нарушена работа предприятий, которые осуществляли выпуск боеприпасов, военной техники и вооружений для украинских войск.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сказал, что российские силы нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре и складам с боекомплектами (БК) и горюче-смазочными материалами (ГСМ) в Павлограде Днепропетровской области, их украинские военные готовили для контрнаступления.

«Местные жители сообщают мне, что в Павлограде массовые прилеты по железнодорожной инфраструктуре и складам с БК и ГСМ, которые боевики ВСУ накопили для контрнаступления», — написал Рогов в своем Telegram-канале.