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Поезд сошел с рельсов после подрыва путей в Брянской области

Источник:
РИА Новости
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Грузовой поезд сошел с рельсов после срабатывания взрывного устройства на железнодорожном полотне в Унечском районе Брянской области, сообщил губернатор региона.

«В Унечском районе на 136-м километре ж/д путей Брянск – Унеча сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошел с рельсов локомотив грузового состава. Пострадавших нет», — написал Богомаз в своем телеграм-канале.

Сошедший с рельсов под Брянском поезд перевозил топливо и строительные материалы, уточнили в областном правительстве.

В Сети появилось первое видео с места инцидента со взрывным устройством на железнодорожных путях в Брянской области.


На записи видны сошедшие с рельсов вагоны грузового поезда, некоторые из них горят. На месте работают городские пожарные расчеты, также направлены пожарный и восстановительные поезда.

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