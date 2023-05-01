Поезд сошел с рельсов после подрыва путей в Брянской области

Грузовой поезд сошел с рельсов после срабатывания взрывного устройства на железнодорожном полотне в Унечском районе Брянской области, сообщил губернатор региона.

«В Унечском районе на 136-м километре ж/д путей Брянск – Унеча сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошел с рельсов локомотив грузового состава. Пострадавших нет», — написал Богомаз в своем телеграм-канале.

Сошедший с рельсов под Брянском поезд перевозил топливо и строительные материалы, уточнили в областном правительстве.

В Сети появилось первое видео с места инцидента со взрывным устройством на железнодорожных путях в Брянской области.

На записи видны сошедшие с рельсов вагоны грузового поезда, некоторые из них горят. На месте работают городские пожарные расчеты, также направлены пожарный и восстановительные поезда.