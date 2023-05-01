Запад обеспокоился неготовностью ВСУ к контрнаступлению

Западные страны обеспокоены состоянием вооруженных сил Украины, которые не готовы к предстоящему контрнаступление

Украинской армии не хватает времени на качественную подготовку, также отсутствует достаточное количество боеприпасов, необходимое для контрнаступления, приводит британское издание The Guardian мнение военных экспертов.

Западные страны вложившие миллиарды долларов в Украину ждут эффекта в виде контрнаступления. Статичность же линии фронта у западных высокопоставленных чиновников вызывает серьезные сомнения в успехе украинской кампании.