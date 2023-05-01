НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Запад обеспокоился неготовностью ВСУ к контрнаступлению

Источник:
Sibnet.ru
452 4
Украинские танки Т-64БВ
Фото: Ministry of Defense of Ukraine / CC BY-SA 2.0

Западные страны обеспокоены состоянием вооруженных сил Украины, которые не готовы к предстоящему контрнаступление

Украинской армии не хватает времени на качественную подготовку, также отсутствует достаточное количество боеприпасов, необходимое для контрнаступления, приводит британское издание The Guardian мнение военных экспертов.

Западные страны вложившие миллиарды долларов в Украину ждут эффекта в виде контрнаступления. Статичность же линии фронта у западных высокопоставленных чиновников вызывает серьезные сомнения в успехе украинской кампании.

Тема: Военная операция на Украине
Взрывы прогремели в Киеве и ряде других регионов Украины
Российская армия уничтожила 200 военных ВСУ ракетным ударом
Меркель рассказала о попытках предотвратить конфликт на Украине
Россия разбомбила штаб группировки ВСУ «Херсон»
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Мамонтенок и Скорпион победили в «Маске» и показали лица
Пудель занял третье место в «Маске» и раскрыл свою личность
Пригожин раскрыл сроки контрнаступления ВСУ
Мандрил первым снял маску в финале
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Цвета и узоры: как покрасить яйца на Пасху
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Раф, латте, макиато: что в составе популярных кофейных напитков
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

ball-n-wall

А ему только смеяться и остается, с дурака спросу нет..

korvinsS

Полностью с тобою согласен ниже тебе уже некуда опускаться.

Nik3316

высмеивать "деловые способности Маска" (самого богатого человека в мире) может только .....

slavaynin

Жить захочешь не так раскорячишься