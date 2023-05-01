Страны ОПЕК+ пошли на добровольное снижение добычи нефти

Часть стран-участниц соглашения ОПЕК+ добровольно с мая начали сокращать добычу нефти, которое продлится до конца 2023 года

Часть стран ОПЕК+, включая крупнейшего производителя нефти — Саудовскую Аравию неожиданно объявили о добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец 2023 года.

Превентивные меры по сокращению добычи нацелены на поддержание стабильности нефтяного рынка, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ОПЕК

Добровольный объем снижения производства станет дополнением к действующему с ноября 2022 года плану ОПЕК+ по сокращению добычи.