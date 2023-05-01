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Неизвестные взорвали опору ЛЭП в Ленинградской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © t.me/drozdenko_au_lo

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в Гатчинском районе региона совершен подрыв опоры линии электропередач.

«В 00:01 1 мая на территории Сусанинского поселения подорвана опора линии электропередач, на второй — обнаружен неизвестный предмет, предположительно, взрывное устройство», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, на месте работают взрывотехники, специалисты ФСБ и прокуратуры. Позднее Дрозденко написал в телеграм-канале, что угроза подрыва второй опоры ЛЭП ликвидирована. Взрывотехники сняли и разминировали заряд с взрывателем.

Губернатор отметил, что электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры не нарушено — сеть переключили подстанцией в автоматическом режиме, отметил Дрозденко.

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