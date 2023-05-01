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Эксперт рассказал, как определить мошенника по номеру телефона

Источник:
«Прайм»
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Спам на телефоне
Фото: © Sibnet.ru

Некоторые звонки с незнакомых номеров сразу дают понять, что это — мошенники, предупредил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Основной признак мошенники — номер звонящего скрыт или слишком короткий (состоит из трех или четырех цифр). Злоумышленники также любят использовать иностранные номера, сказал «Прайм» Тимофеев.

По его словам, не следует перезванивать незнакомцам, если звонок был быстро сброшен, или вы увидели анонимный пропущенный вызов. «Сбрасывающие звонок — почти всегда мошенники», — отметил эксперт.

На определенные мысли должны навести и некоторые комбинации цифр в начале номера. Например, звонки с кодом +7800 идут с бесплатных номеров, которые часто используют организации. Среди них бывают спамеры и мошенники, общаться с которыми вам точно не нужно.

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