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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кадыров задумался о создании армии для защиты угнетенных народов

Источник:
ТАСС
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Глава Чечни Рамзан Кадыров
Фото: © https://vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров задумался о создании армии для защиты интересов угнетенных народов, состоящую из патриотов

Ранее Кадыров рассказал о намерении создать частную военную компанию после завершения своей работы на госслужбе.

«В последнее время я больше думаю, чтобы создать хорошую такую армию, чтобы могли перебраться в разные государства и защищать народы, которые сегодня уничтожают, убивают страны, входящие со своей демократией». — пояснил глава Чечни.

По его словам, эта армия будет состоять исключительно из патриотов, которые готовы отдать жизнь ради наведения порядка. «Это очень сложный путь, но мы к этому стремимся и идем», — отметил Кадыров.

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Оборона #Армия
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Топ комментариев

ball-n-wall

А ему только смеяться и остается, с дурака спросу нет..

SEREGALG

Клоун тебя даже серьезно тут не кто не воспринимает!!!!!

karuto

Бред какой-то. Плохая начальница, ты в сортире со всей своей обидой на страну.

slavaynin

Украинцы там как дрессированные обезьяны.