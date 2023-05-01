Кадыров задумался о создании армии для защиты угнетенных народов

Глава Чечни Рамзан Кадыров задумался о создании армии для защиты интересов угнетенных народов, состоящую из патриотов

Ранее Кадыров рассказал о намерении создать частную военную компанию после завершения своей работы на госслужбе.

«В последнее время я больше думаю, чтобы создать хорошую такую армию, чтобы могли перебраться в разные государства и защищать народы, которые сегодня уничтожают, убивают страны, входящие со своей демократией». — пояснил глава Чечни.

По его словам, эта армия будет состоять исключительно из патриотов, которые готовы отдать жизнь ради наведения порядка. «Это очень сложный путь, но мы к этому стремимся и идем», — отметил Кадыров.