Источник рассказал о бодром расположении духа Костомарова

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров пребывает в бодром расположении духа, его состояние полностью нормализовалось, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Костомарову провели операцию по протезированию на стопе и кисти. Кроме того, по информации источника, фигурист проходит реабилитацию для транспортировки в Германию.

«Пациент чувствует себя гораздо лучше, проблемы с внутренними органами миновали. С ним занимаются специалисты, он делает лечебную физкультуру, чтобы разработать мышцы. Но до установки протезов еще далеко, должно пройти время. Что же касается возможной транспортировки в Германию, то это домыслы, не имеющие ничего общего с реальностью. В настоящее время таких планов нет», — сказал источник РИА Новости.

Спортсмен попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января. Позднее врачи провели Костомарову ряд операций по ампутации стоп, кисти и пальцев рук.