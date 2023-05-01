«Почта России» стала единственной организацией, которая доставляет пенсии, выплачиваемые наличными денежными средствами.

Наличие единственного оператора в доставке пенсий сделает процесс более прозрачным и контролируемым, сообщили ТАСС в Минцифры.

Закон, определяющий «Почту России» единственным оператором доставки пенсий наличными, вступил в силу в понедельник. Новые нормы устанавливают, что с 1 мая 2023 года доставка пенсий наличными будет осуществляться только организациями федеральной почтовой связи, то есть «Почтой России».

Получить причитающуюся выплату можно будет на дому или в кассе почтового отделения. У граждан также сохраняется возможность получать пенсии безналичным способом, через банк путем зачисления на счет пенсионера.

Для обеспечения бесперебойной доставки оператор расширил штат, сообщали в Минцифры. Работникам других организаций, доставлявшим пенсии, компания уже предложила трудоустройство, а персонал и отделения обеспечили необходимым оборудованием и техническими средствами.