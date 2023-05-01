Сериал «За первого встречного» с Равшаной Курковой выйдет на ТВ‑3

Премьера любовного сериала «За перового встречного» с актрисой Равшаной Курковой в главной роли состоится в понедельник, 1 мая, на канале ТВ-3.

История сериала будет крутиться вокруг трех персонажей — девушки Саши Савельевой (Равшана Куркова), ее парня Антона (Андрей Бурковский) и «первого встречного» Сергея (Александр Пашков).

По сюжету, Саша накануне свадьбы застукала возлюбленного Антона с другой девушкой. Но героиня не отменяет свадьбу, а решает сменить жениха. Первым под руку попадается загадочный Сергей.

Первый встречный представляется Саше, как водитель, у которого нет денег. Так же он прости заплатить за работу «жениха». Но вскоре выясняется, что Сергей не представитель среднего класса, а топ-менеджер в компании состоятельного отца героини.

В сериале будет не только любовная история. В нем будет много интриг, сюжетных поворотов и опасности, сообщили создатели проекта.

Премьера сериала «За первого встречного» — с 1 мая в 18.30 на ТВ-3.