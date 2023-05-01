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Касса «Вызова» пошла на спад со второй прокатной недели

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Вызов»

Фильм «Вызов» во второй уикенд проката собрал 301 миллион рублей. Главная российская премьера не смогла установить кассовых рекордов и даже не оправдала ожиданий.

В премьерные выходные «Вызов» собрал 426 миллионов рублей, это гораздо больше, чем старты других фильмов, вышедших с начала года (обычно стандартная касса 100-150 миллионов). Но все равно от главной космической премьеры ждали больших результатов.

Более того, уже во вторые прокатные выходные касса «Вызова» скатилась до 300 миллионов. Это значит, что интерес к картине не стал разрастаться, а напротив, быстро гаснет.

Среди других картин, которые вошли в топ-5 кассовых сборам, — новый отечественный мультик «Яга и книга заклинаний» (57,7 миллиона рублей), «Джон Уик 4» (25,4 миллиона за шестую неделю в прокате), новинка «Синистер. Начало» (19,8 миллиона рублей) и «Мизантроп» (9,9 миллиона).

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ball-n-wall

А ему только смеяться и остается, с дурака спросу нет..

SEREGALG

Клоун тебя даже серьезно тут не кто не воспринимает!!!!!

slavaynin

тернист путь к простому женскому счастью

slavaynin

Украинцы там как дрессированные обезьяны.