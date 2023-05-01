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Лесные грибы общаются с помощью электрических сигналов

Источник:
Fungal Ecology
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Грибы обмениваются электрическими сигналами после дождя, выяснили ученые. В ходе эксперимента исследователи из Университета Тохоку изучили грибы Laccaria bicolor, подсоединив к ним электроды.

Оказалось, что грибы генерируют электрические сигналы в ответ на внешние раздражители и используют эти сигналы для связи друг с другом, координируя рост и другое поведение. Например, интенсивность «общения» возрастала после дождя.

грибы Laccaria bicolor
грибы Laccaria bicolor
Фото: US Department of Energy

Ученые предположили, что подобные сигналы могут использоваться для переноса питательных веществ к растениям и деревьям, так как данный вид грибов играет значительную роль в обеспечении лесных деревьев определенными веществами и фактически является симбионтом.

Laccaria bicolor обычно встречаются в сосновых и березовых лесах. Эти грибы образуют оболочку вокруг корней деревьев снаружи, а их мицелий превращается в обширные подземные сети, которые поглощают жизненно важные питательные вещества из почвы и передают их деревьям.

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Наука #Наука
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Топ комментариев

SEREGALG

Клоун тебя даже серьезно тут не кто не воспринимает!!!!!

slavaynin

тернист путь к простому женскому счастью

ball-n-wall

А ему только смеяться и остается, с дурака спросу нет..

karuto

Бред какой-то. Плохая начальница, ты в сортире со всей своей обидой на страну.