Лесные грибы общаются с помощью электрических сигналов

Грибы обмениваются электрическими сигналами после дождя, выяснили ученые. В ходе эксперимента исследователи из Университета Тохоку изучили грибы Laccaria bicolor, подсоединив к ним электроды.

Оказалось, что грибы генерируют электрические сигналы в ответ на внешние раздражители и используют эти сигналы для связи друг с другом, координируя рост и другое поведение. Например, интенсивность «общения» возрастала после дождя.

грибы Laccaria bicolor Фото : US Department of Energy

Ученые предположили, что подобные сигналы могут использоваться для переноса питательных веществ к растениям и деревьям, так как данный вид грибов играет значительную роль в обеспечении лесных деревьев определенными веществами и фактически является симбионтом.

Laccaria bicolor обычно встречаются в сосновых и березовых лесах. Эти грибы образуют оболочку вокруг корней деревьев снаружи, а их мицелий превращается в обширные подземные сети, которые поглощают жизненно важные питательные вещества из почвы и передают их деревьям.