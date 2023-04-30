Участники коалиции юмористов во главе с Натальей Медведевой на шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ решили второй раз подряд номинировать на вылет рэпера Александра ST, а компанию в испытании ему составил Дмитрий Кожома.

Пришедшая на прошлой неделе актриса Наталья Бардо решила вести двойную игру. Каждой коалиции она говорила, что с ними. И даже пыталась подружиться с боксером Денисом Лебедевым, который в открытую не поддерживает ни одну из коалиций.

Новая участница шоу актриса Зоя Бербер тоже не решила, как ей быть. В итоге решила проголосовать против Лебедева. Также поступил актер Тимофей Зайцев.

А коалиция Медведевой решила второй раз выгнать Александра ST. Ответной реакцией стали голоса против юмориста Дмитрия Кожомы. Они и отправились на испытание на вылет. Но на этом история не закончилась.

Потому что Медведева и Мария Кравченко пытались выяснить, кто голосовал против Кожомы. Бербер, Зайцев и Бардо сказали, что голосовали против боксера. Но результаты не сходились. Бардо решила обмануть участниц. Но они догадались, кто «крыса».

Испытание было очень сложным. Участники шли на равных, но в итоге быстрее оказался Александр ST. А Кожома ушел из шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ.