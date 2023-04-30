Захарова оценила возможность разрыва дипотношений с Польшей

Россия имеет право пойти по пути разрыва дипотношений с Польшей, но от этого бы пострадали россияне, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Всегда хочется действовать эмоционально, в порыве, и самое главное, мы имеем на это право. Они [Польша] действительно занимаются провокациями из года в год на протяжении десятилетий, и я прекрасно понимаю каждого, кто бы сказал: да что там вообще наши делают?» — цитирует ТАСС Захарову.

Но, по ее словам, в случае такого решения «очень многие аспекты работы будут заблокированы». «Кто первый страдает от подобных решений? Люди, граждане, и я не говорю о гражданах Польши, среди которых немало людей, которые прекрасно понимают, что сейчас происходит. Я говорю о наших граждан, которые там живут, работают, у которых есть семьи», — пояснила Захарова.

Она отметила, что в помощи нуждаются и соотечественники, люди, которые выходят с территории Украины через Польшу. "Всем этим людям нужна помощь. Какая? Оформление документов, выдача свидетельств, подтверждение их статуса. Это колоссальная работа», — подчеркнула Захарова.

Польские власти в субботу ворвались в здание школы при российском посольстве в Варшаве, где в том числе находились дети, и потребовали покинуть помещение до 19.00 мск.

В МИД России заявили, что Россия рассматривает это как вопиющее нарушение Венской конвенции 1961 года и очередное посягательство на российскую дипломатическую недвижимость в Польше.