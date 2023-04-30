Начальником тыла Минобороны стал генерал Росгвардии

Генерал-полковник Алексей Кузьменков назначен на должность замминистра обороны, отвечающего за материально-техническое обеспечение, говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Кузьменков с 1992 по 2019 год проходил службу в органах материально-технического обеспечения Вооруженных сил. В 2014–2018 годах возглавлял штаб МТО, в 2018–2019 годах был замкомандующего войсками ЮВО по таким же вопросам. Затем он перешел в Росгвардию, где стал заместителем директора Виктора Золотова.

Кузьменков окончил Вoльское высшее вoенное училище тыла в 1992 гoду и до 2019 год проходил военную службу на разных должностях в органах материально-технического обеспечения Вооруженных сил (ВС) РФ.

Затем он перешел в Росгвардию, где стал заместителем директора Виктора Золотова.