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Дин Лижэнь обыграл Непомнящего в матче за титул чемпиона мира

Источник:
Sibnet.ru
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Российский и китайский гроссмейстеры Ян Непомнящий и Дин Лижэнь
Российский и китайский гроссмейстеры Ян Непомнящий и Дин Лижэнь
Фото: Vladimir Barsky (Владимир Барский), ruchess.ru / CC BY-SA 3.0

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами уступил китайцу Дин Лижэню в четвертой партии тай-брейка матча за звание чемпиона мира по шахматам.

После 14 партий с классическим контролем времени в матче был зафиксирован равный счет — 7:7. Были назначены дополнительные четыре партии в быстрые шахматы (контроль времени 25 минут + 10 секунд на ход). Первые три завершились вничью, передает ТАСС с места событий.

В четвертой Дин Лижэнь, игравший черными, одержал победу после 68 ходов. Счет стал 2,5—1,5 в его пользу. Он стал первым чемпионом мира из Китая.

Непомнящему — 32 года, он во второй раз играл в матче за звание чемпиона мира. В 2021 году россиянин уступил норвежцу Магнусом Карлсену со счетом 3,5:7,5.

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