Российская армия уничтожила 200 военных ВСУ ракетным ударом

Российская армия ракетным ударом по 24-й мехбригаде ВСУ и отряду Сил специальных операций ВСУ в Донбассе уничтожили свыше 200 военнослужащих, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В результате ракетного удара по пунктам временной дислокации 24-й механизированной бригады ВСУ и отряда Сил специальных операций ВСУ в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 200 украинских военнослужащих, еще около 280 - эвакуированы с ранениями различной степени тяжести», — сказал Конашенков.

По его словам, в районе Белогоровки российские войска поразили командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ, а в окрестностях Свессы (Сумская область) — пункт ремонта военной техники и вооружения 117-й бригады территориальной обороны.

Российские войска также уничтожили в районе Краматорска железнодорожный эшелон с боеприпасами для украинской армии