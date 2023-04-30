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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская армия уничтожила 200 военных ВСУ ракетным ударом

Источник:
Sibnet.ru
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Российская армия ракетным ударом по 24-й мехбригаде ВСУ и отряду Сил специальных операций ВСУ в Донбассе уничтожили свыше 200 военнослужащих, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В результате ракетного удара по пунктам временной дислокации 24-й механизированной бригады ВСУ и отряда Сил специальных операций ВСУ в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 200 украинских военнослужащих, еще около 280 - эвакуированы с ранениями различной степени тяжести», — сказал Конашенков.

По его словам, в районе Белогоровки российские войска поразили командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ, а в окрестностях Свессы (Сумская область) — пункт ремонта военной техники и вооружения 117-й бригады территориальной обороны.

Российские войска также уничтожили в районе Краматорска железнодорожный эшелон с боеприпасами для украинской армии

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

SEREGALG

Клоун тебя даже серьезно тут не кто не воспринимает!!!!!

slavaynin

тернист путь к простому женскому счастью

pepelmetal

Не, теперь ему тем местом, которым он играл, по губам водят)

MuCbE

Ну почему у этих идиотов нет мозга в черепушке. Ну ведь если они появятся в Крыму, тогда уже начнется...