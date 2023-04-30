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Володин назвал важнейшим закон о запрете вейпов для детей

Источник:
Sibnet.ru
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал закон о полном запрете продажи вейпов несовершеннолетним главным законом, принятым в апреле, сообщает пресс-служба Госдумы.

По словам Володина, от родителей и учителей поступало множество обращений с просьбой защитить детей от курения вейпов.

«В жидкостях для вейпов содержатся тяжелые металлы, другие химические вещества, попадание которых в организм в несколько раз повышает риск развития злокачественных новообразований», — отметил Володин.

По его словам, согласно новому закону, максимальный штраф за продажу устройств несовершеннолетним возрастает до 600 тысяч рублей. 

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Топ комментариев

SEREGALG

Клоун тебя даже серьезно тут не кто не воспринимает!!!!!

slavaynin

тернист путь к простому женскому счастью

pepelmetal

Не, теперь ему тем местом, которым он играл, по губам водят)

MuCbE

Ну почему у этих идиотов нет мозга в черепушке. Ну ведь если они появятся в Крыму, тогда уже начнется...