Володин назвал важнейшим закон о запрете вейпов для детей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал закон о полном запрете продажи вейпов несовершеннолетним главным законом, принятым в апреле, сообщает пресс-служба Госдумы.

По словам Володина, от родителей и учителей поступало множество обращений с просьбой защитить детей от курения вейпов.

«В жидкостях для вейпов содержатся тяжелые металлы, другие химические вещества, попадание которых в организм в несколько раз повышает риск развития злокачественных новообразований», — отметил Володин.

По его словам, согласно новому закону, максимальный штраф за продажу устройств несовершеннолетним возрастает до 600 тысяч рублей.