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Американец убил пятерых соседей за просьбу не стрелять во дворе

Источник:
«Интерфакс»
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Полицейский автомобиль в США
Фото: Jason Lawrence / CC BY 2.0

Полиция техасского Кливленда разыскивает мужчину, убившего пятерых соседей после того, как они попросили его не стрелять во дворе и дать ребенку заснуть.

По данным полиции, подозреваемый — 39-летний мексиканец. Соседи сообщили следователям, что мужчина был пьян. Его жертвам от 8 до 31 года, приводит «Интерфакс» сообщение местной полиции.

Троих выживших детей доставили в больницу, еще двоих пострадавших осмотрели на месте.

Стрельба произошла поздно вечером в пятницу, подозреваемый находится в бегах и может быть вооружен.

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Топ комментариев

SEREGALG

Клоун тебя даже серьезно тут не кто не воспринимает!!!!!

slavaynin

тернист путь к простому женскому счастью

pepelmetal

Не, теперь ему тем местом, которым он играл, по губам водят)

MuCbE

Ну почему у этих идиотов нет мозга в черепушке. Ну ведь если они появятся в Крыму, тогда уже начнется...