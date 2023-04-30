Американец убил пятерых соседей за просьбу не стрелять во дворе

Полиция техасского Кливленда разыскивает мужчину, убившего пятерых соседей после того, как они попросили его не стрелять во дворе и дать ребенку заснуть.

По данным полиции, подозреваемый — 39-летний мексиканец. Соседи сообщили следователям, что мужчина был пьян. Его жертвам от 8 до 31 года, приводит «Интерфакс» сообщение местной полиции.

Троих выживших детей доставили в больницу, еще двоих пострадавших осмотрели на месте.

Стрельба произошла поздно вечером в пятницу, подозреваемый находится в бегах и может быть вооружен.