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Польша захватила здание школы российского посольства

Источник:
ТАСС
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Российское посольство в Варшаве
Фото: Wistula / CC BY 3.0

Польские власти в субботу ворвались в здание школы при российском посольстве в Варшаве, где в том числе находились дети, и потребовали покинуть помещение до 19.00 мск.

В МИД России заявили, что Россия рассматривает это как вопиющее нарушение Венской конвенции 1961 года и очередное посягательство на российскую дипломатическую недвижимость в Польше. Там также пообещали, что эти действия Варшавы не останутся без жесткой реакции Москвы.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил против продолжения дипломатических отношений с Польшей. «Я не вижу смысла в продолжении дипломатических отношений с Польшей. Это государство не должно существовать для нас, пока там у власти нет никого, кроме русофобов, и Украина полна польских наемников, которых надо безжалостно уничтожать, как вонючих крыс». — заявил он.

Отвечая на вопрос о возможности разрыва дипломатических отношений, Андреев отметил, что посольство России в Варшаве готово к любым решениям Москвы после захвата польскими властями здания российской школы.

«Сегодня сотрудники школы и техсостав занимаются вывозом оборудования. <...> Мы формально отправим ноту после завершения выходных во вторник. Сегодня и завтра выходной», — сказал ТАССдипломат.

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Политика #Мир
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