Евросоюз и США втайне начали разработку масштабных санкций против России в ноябре 2021 года, пишут западные СМИ ссылкой на источники в европейских политических кругах.

Разработка Брюсселем и Вашингтоном санкций против России началась не только задолго до начала специальной военной операции, но и до инициированных Москвой переговоров в январе 2022 года о прекращении расширения НАТО и предоставлении гарантий безопасности России, приводит ТАСС материал Politico

По информации газеты, во время встречи в Овальном кабинете Байден, который «только что прослушал брифинги представителей служб национальной безопасности и разведки о концентрации российских сил у границы» высказал свои опасения фон дер Ляйен.

После этой встречи команда фон дер Ляйен начала тайную работу с американской администрацией над пакетом санкций против России, которые могли бы быть введены, если «Москва решится направить войска через границу», пишет Politico.

Факт тайной разработки санкций против России газета подает как свидетельство !особых отношений! между главами Белого дома и Еврокомиссии и аргумент в пользу необходимости не только переизбрать Байдена на второй срок в 2024 году, но и назначить на второй срок в том же году фон дер Ляйен во имя «трансатлантического будущего».