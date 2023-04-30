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Байден высмеял деловые способности Маска

Источник:
ТАСС
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Президент США Джо Байден
Фото: © The White House

Президент США Джо Байден во время вступления в субботу на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме подшутил над деловыми способностями Илона Маска.

Он отметил, что «обожает Национальное общественное радио» США (NPR). «Но не всем нравится Национальное общественное радио. Илон Маск написал в Twitter, что его следует лишить финансирования». — цитирует РИА Новости . «Самый лучший способ заставить Национальное общественное радио исчезнуть состоит в том, чтобы Илон Маск его купил», -—отметил президент США.

Согласно оценкам некоторых профильных СМИ, покупка Маском в 2022 году компании Twitter не была успешной с коммерческой точки зрения. Сразу после приобретения компании за 44 миллиарда долларов предприниматель уволил значительную часть ее руководства.

Газета The New York Times в марте 2023 года утверждала со ссылкой на внутреннюю переписку в Twitter, что теперь Маск оценивает стоимость компании примерно в $20 млрд.

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