Литва назвала условие для вступления Украины в НАТО

Украина не cможет присоединиться к НАТО прежде, чем завершится вооруженный конфликт на ее территории, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Это было бы слишком сложно. Мы это осознаем, и сами украинцы знают об этом. Мы должны перейти к практической фазе, определить этапы и формулы, как действовать, когда конфликт завершится», — сказал он.

При этом Науседа выразил надежду, что предстоящий саммит альянса позволит выработать дорожную карту по вступлению Украины. «Скажу откровенно, в Вильнюсе это будет самый сложный пункт. Литва настаивает на амбициозной повестке дня, но некоторые страны все еще не решаются подавать Зеленскому громкие сигналы на этот счет»,— добавил он.

По мнению литовского президента, НАТО должна преодолеть старую формулу «открытых дверей». «Мы знаем, что двери НАТО открыты для всех, но у нас нет практических алгоритмов их использования, поэтому мы должны посылать сигналы о том, что Украину ждут в альянсе и она может быть частью системы безопасности», — подчеркнул Науседа.

В конце сентября прошлого года Киев подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.