ФСБ раскрыла убийство вице‑губернатора Санкт‑Петербурга

Федеральной службой безопасности (ФСБ) совместно с МВД России раскрыто совершенное в 1997 году убийство вице-губернатора г. Санкт-Петербурга Михаила Маневича.

«В ходе следственных действий процессуально задокументирована причастность к совершению преступления двух членов ОПГ Санкт-Петербурга, один из которых осуществлял наблюдение за местом жительства чиновника и передавал своему подельнику информацию о передвижении М. Маневича. Второй стрелял по автомобилю, в котором находился вице-губернатор», — сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Заказчиком убийства следствие назвало лидера тамбовской группировки Петербурга Владимира Барсукова (Кумарина). Он передал исполнителям оружие — автомат Калашникова.

«Следственные действия по процессуальному закреплению обстоятельств раскрытого преступления продолжаются», — заявили в ЦОС.