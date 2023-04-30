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Байден встретился с семьей арестованного в России журналиста

Источник:
ТАСС
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Американский президент Джо Байден в субботу встретился с родственниками арестованного в России за шпионаж корреспондента газеты The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича.

С американским лидером встретились в Вашингтоне родители журналиста Элла Мильман и Михаил Гершкович, а также его сестра Даниэль Гершкович. Ранее в апреле Байден поговорил с членами семьи журналиста по телефону, приводит ТАСС сообщение Белого дома.

Пресс-пул Белого дома также сообщил, что американский лидер и его супруга встретились в субботу с американской баскетболисткой Бриттни Грайнер и ее женой Шерелл.

Грайнер ранее была осуждена в России за контрабанду наркотиков. В декабре 2022 года спортсменка была возвращена в США в результате договоренности между Москвой с Вашингтоном о ее обмене на россиянина Виктора Бута, отбывавшего в Соединенных Штатах тюремный срок по обвинению в торговле оружием.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

SEREGALG

Клоун тебя даже серьезно тут не кто не воспринимает!!!!!

pepelmetal

Не, теперь ему тем местом, которым он играл, по губам водят)

MuCbE

Ну почему у этих идиотов нет мозга в черепушке. Ну ведь если они появятся в Крыму, тогда уже начнется...

rumatam

хохол ..............не зъим но поднодкусью.