Байден встретился с семьей арестованного в России журналиста

Американский президент Джо Байден в субботу встретился с родственниками арестованного в России за шпионаж корреспондента газеты The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича.

С американским лидером встретились в Вашингтоне родители журналиста Элла Мильман и Михаил Гершкович, а также его сестра Даниэль Гершкович. Ранее в апреле Байден поговорил с членами семьи журналиста по телефону, приводит ТАСС сообщение Белого дома.

Пресс-пул Белого дома также сообщил, что американский лидер и его супруга встретились в субботу с американской баскетболисткой Бриттни Грайнер и ее женой Шерелл.

Грайнер ранее была осуждена в России за контрабанду наркотиков. В декабре 2022 года спортсменка была возвращена в США в результате договоренности между Москвой с Вашингтоном о ее обмене на россиянина Виктора Бута, отбывавшего в Соединенных Штатах тюремный срок по обвинению в торговле оружием.