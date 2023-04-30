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Трихолог развеяла миф о волосах и фене

Источник:
Sibnet.ru
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Сушка волос феном вредит волосам — это популярный миф, на самом деле естественное высушивание больше вредит волосам, сообщила врач-трихолог Виталия Копытина.

«Когда волос влажный, он больше подвержен травматизации, и, чем дольше он остается влажным, тем больше риск его повредить», — сказала Копытина в интервью «Ленте.ру».

По словам трихолога, ложиться спать с мокрыми волосами тоже нельзя по этой причине. Волосяной стержень может травмироваться от трения о подушку.

Копытина развеяла еще один миф — что волосы и кожу головы нужно мыть редко, раз в неделю. Если вовремя этого не делать, может сформироваться хроническое воспаление, которое усугубит поредение и выпадение волос.

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