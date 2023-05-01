Сбор ДНК стал обязательным для всех осужденных

Взятие образца ДНК стало обязательным для всех осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений — закон вступит в силу с 8 мая 2023 года.

Ранее анализ ДНК брали лишь у осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также любых преступлений против половой неприкосновенности.

С 2025 года требование также распространится на тех, кто попал под административный арест.

Граждане могут потребовать уничтожения их геномной информации в случае возникновения у них права на реабилитацию.

Зампред комитета по безопасности Эрнест Валеев при принятии закона заявлял, что расширение обязательной геномной регистрации будет иметь «очень серьезный профилактический смысл и подспорье для раскрытия преступлений».