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Сбор ДНК стал обязательным для всех осужденных

Источник:
Sibnet.ru
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Взятие образца ДНК стало обязательным для всех осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений — закон вступит в силу с 8 мая 2023 года.

Ранее анализ ДНК брали лишь у осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также любых преступлений против половой неприкосновенности.

С 2025 года требование также распространится на тех, кто попал под административный арест.

Граждане могут потребовать уничтожения их геномной информации в случае возникновения у них права на реабилитацию.

Зампред комитета по безопасности Эрнест Валеев при принятии закона заявлял, что расширение обязательной геномной регистрации будет иметь «очень серьезный профилактический смысл и подспорье для раскрытия преступлений».

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