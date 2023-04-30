Сочетание шашлыка с алкоголем оказалось смертельно опасным

Шашлык в сопровождении алкоголя может спровоцировать инфаркт, заявил главный внештатный специалист-психиатр, нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

«Шашлык сам по себе — тяжелая для переваривания пища, особенно из жирного мяса, а алкоголь добавит нагрузку на сердечно-сосудистую систему, поджелудочную железу и печень», — пояснил специалист.

По его словам, россиянам, страдающим от болезней сердца или скачков давления, следует отказаться от сочетания этого популярного продукта и алкоголя.

При этом шашлык отдельно не представляет серьезной угрозы здоровью. Доктор посоветовал отказаться от привычки запивать жареное мясо спиртным — в этом случае риск завершить праздники с инфарктом или инсультом резко снизится.