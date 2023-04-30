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США одобрили первую таблетку из человеческих экскрементов

Источник:
Sibnet.ru
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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило первую таблетку, изготовленную из донорских человеческих экскрементов.

Лекарство под названием Vowst содержит живые бактерии. Она одобрена в качестве профилактического лечения рецидивирующих инфекций, вызванных бактерией Clostridioides difficile, сообщается на сайте управления.

Баланс бактерий в кишечнике обычно нарушается после приема антибиотиков. В ряде случаев это приводит к размножению Clostridioides difficile, в результате возникает воспаление толстой кишки, которое может закончиться даже смертью.

Результаты клинического испытания подтвердили, что прием таблеток из человеческих экскрементов позволяет пациентам быстро восстановить правильный микробиом кишечника.

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