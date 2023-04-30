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Италия передала Украине сломанные самоходки

Источник:
Sibnet.ru
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самоходка M109L
самоходка M109L
Фото: General Staff of the Armed Forces of Ukraine / CC BY 4.0

Украина получила от Италии 20 единиц самоходных артиллерийских установок M109L, однако все они оказались неисправны.

Передача партии бронетехника состоялась в апреле. При проверке выяснилось, что ни одна из самоходок не была готова к бою, пишет газета Financial Times со ссылкой на источник в украинском министерстве обороны.

M109L — самоходная артиллерийская установка американского производства, серийно производилась с 1962 по 2003 год, также выпускалась по лицензии в Южной Корее.

Впервые самоходка была использована в бою во Вьетнамской войне и впоследствии применялась почти во всех военных конфликтах, в которых принимали участие США.

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Оборона #Оружие
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