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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Впервые сфотографирована «стреляющая» материей черная дыра

Источник:
Sibnet.ru
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черная дыра в центре галактики М87
черная дыра в центре галактики М87
Фото: © ESO

Международная команда астрономов впервые сфотографировала черную дыру в центре галактики Мессье 87 (М87), испускающую мощную струю материи — так называемый джет.

Ученые до недавнего времени лишь в теории знали, что черные дыры способны «стрелять» материей, однако полученный снимок это подтверждает. Благодаря новым данным исследователи смогут лучше понять этот механизм.

На снимке, который опубликован на сайте Европейской южной обсерватории, запечатлен момент зарождения джета — его основание соединяется с веществом, вращающимся вокруг сверхмассивной черной дыры.

черная дыра в центре галактики М87
черная дыра в центре галактики М87
Фото: © ESO

Галактика М87 расположена в 55 миллионах световых лет от Земли, черная дыра в ее центре в 6,5 миллиарда раз массивнее Солнца. Помимо джета, на фотографии видна грандиозная «тень» черной дыры — кольцеобразная структура вокруг объекта.

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Топ комментариев

Maniac.

Может надо не рекомендовать дорогое масло, а бороться с контрафактом.

rumatam

а где гарантия что дорогое не веретенка?

Удавиков

они в другой реальности существуют

rumatam

хохол ..............не зъим но поднодкусью.