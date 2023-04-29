Разработан новый порядок рассылки электронных повесток

Министерство обороны подготовило изменения в положение о призыве на военную службу, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно поправкам, вводятся новые правила отправки повесток.

Так, электронные личные дела призывников сформируют на основании данных портала «Госуслуг», государственных информационных систем в сфере здравоохранения, а также системы межведомственного электронного взаимодействия.

Все решения призывных комиссий в отношении призывника будут вноситься в его электронное личное дело в тот же день. При этом повестки будут направляться в личные кабинеты граждан на «Госуслугах».

«Формирование и рассылка этих повесток осуществляется военными комиссариатами в автоматизированном режиме с учетом графиков работы призывных комиссий», — отмечается в документе.

Изменения коснутся содержания самой повестки. В ней будет указано, что со дня ее вручения гражданину запрещается выезд из России, а неявка без уважительной причины в течение 20 дней влечет применение ограничительных мер.

Электронные повестки «считаются врученными с момента их размещения в личных кабинетах граждан» на портале «Госуслуг», отправленные по почте — в день получения под расписку.