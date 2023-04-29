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Александр Шепс испугался лидерства брата в «Битве сильнейших»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Экстрасенс Олег Шепс стал лидером пятого выпуска проекта «Экстрасенсы. Битва Сильнейших», его брат Александр Шепс признался, что уже начал бояться оказаться с ним в одной тройке соперников.

В пятом выпуске «Битвы сильнейших» испытания проходили Олег Шепс, Константин Гецати и Надежда Шевченко. Им нужно было узнать, что случилось с девушкой, которую нашли повешенной на берегу реки.

Шепс успешно справился с испытанием. По словам матери погибшей девушки, Олег Шепс дал ей возможность почувствовать присутствие дочери. Также Шепс в компании Гецати помог родственникам понять, кто виноват в гибели повешенной.

Все наблюдатели поставили Олегу Шепсу по 10 баллов. В голосовании коллег-экстрасенсов медиум тоже получил высокие оценки — «десятки» поставили Олег Шепс, Лина Джебисашвили и Дмитрий Матвеев. Также ему поставили две «девятки» (Влад Череватый и Марьяна Романова) и «восьмерку» (Виктория Радос).

Комментируя успех Олега Шепса, его брат Александр сказал, что уже начал побаиваться оказаться с ним в тройке соперников. Ранее он недооценивал способности брата, но теперь Олег стал для него опасным конкурентом.

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Топ комментариев

Maniac.

Может надо не рекомендовать дорогое масло, а бороться с контрафактом.

rumatam

а где гарантия что дорогое не веретенка?

Удавиков

они в другой реальности существуют

rumatam

хохол ..............не зъим но поднодкусью.